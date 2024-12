Passe Livre Estudantil em Fortaleza: veja calendário durante férias escolares

Com o Passe Livre Estudantil suspenso no período de férias escolares, os estudantes terão acesso à tarifa estudantil de R$ 1,50

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) divulgou nesta terça-feira, 17, o calendário do Passe Livre Estudantil no período de férias escolares. O benefício será suspenso a partir do dia 26 de dezembro, para estudantes de escolas públicas e privadas, e universitários de instituições privadas.

Mesmo com o Passe Livre suspenso no período de férias, os alunos ainda poderão aproveitar a tarifa estudantil de R$ 1,50.