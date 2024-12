Dando Grau: curso de empreendedorismo com bicicletas está com inscrições abertas

As inscrições seguem até a próxima segunda-feira, 23; as aulas iniciam em janeiro de 2025

Duas novas turmas do curso Dando Grau, promovido pela Prefeitura de Fortaleza, por meio do programa Pedala Mais, estão com inscrições abertas até a próxima segunda-feira, 23, até às 23h59min. A formação tem como objetivo capacitar pessoas interessadas em utilizar a bicicleta para impulsionar um negócio. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site da Seleção Juventude.

Para participar, o interessado deve ter pelo menos 18 anos. A seleção dos participantes será feita baseada no critério do perfil socioeconômico, garantindo a paridade de gênero e priorizando pessoas negras, indígenas e LGBTQIAP+. As vagas são limitadas. O resultado da seleção será divulgado no dia 30 de dezembro.