Coral do Ceará Natal de Luz percorre bairros de Fortaleza esta semana; confira rotas

O Coral Itinerante do Ceará Natal de Luz, segue encantando moradores e visitantes em diferentes pontos da cidade. Com trajetos diários que percorrem bairros de Fortaleza, o coral leva a magia do Natal por meio da música, promovendo momentos de emoção e celebração.

O coral leva música e celebração em vários pontos da Capital, com apresentações de quarta, 18, a sexta-feira, 20, com início às 19h, já nos sábados e domingos as celebrações acontecem às 18h.

Veja a programação do Coral itinerante Nesta quarta-feira, 18, o coral inicia o trajeto no Hospital Unimed Sul, no bairro Engenheiro Luciano Cavalcante, com destino ao Hospital Unimed Regional, no São João do Tauape. Na quinta-feira, 19, o grupo parte da sede da AMC, no Parque Iracema, e encerra a apresentação na Reserva Arvoredo, no Passaré. Na sexta-feira, 20, a rota começará no Palácio da Abolição, no Meireles, com o ponto final no Aeroporto de Fortaleza, localizado na Serrinha.

No sábado, 21, o percurso incluirá a Universidade Federal do Ceará (UFC), no Benfica, com término na Praça da Imprensa, no Dionísio Torres. Por fim, no domingo, 22, o coral partirá do Mercado dos Peixes, no Mucuripe, e seguirá até o Complexo Sabiaguaba. Arte e solidariedade O Ceará Natal de Luz é uma iniciativa que combina tradição, arte e responsabilidade social. Realizado pelo Ministério da Cultura, pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza e pelo Instituto CDL de Cultura e Responsabilidade Social, o projeto é parte de uma ampla programação que busca envolver a comunidade em torno do espírito natalino.