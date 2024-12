Natal em Fortaleza: veja o que abre e o que fecha na Capital no feriado

Saiba o que abre e fecha no comércio de Fortaleza durante o feriado do dia 25 de dezembro / Crédito: iStock / shironosov

O feriado de Natal, celebrado na quarta-feira, 25 de dezembro, trará mudanças nos horários de funcionamento do comércio, serviços públicos, bares e restaurantes em Fortaleza. O abre e fecha muda já alguns dias antes da data comemorativa. A partir desta sexta-feira, 20, os shoppings e o comércio de rua terão horários ampliados, visando atender à alta demanda dos consumidores.

Já no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, a maioria dos estabelecimentos deve encerrar as atividades mais cedo. Os shoppings costumam operar em horário estendido nos dias que antecedem o feriado, com lojas e praças de alimentação funcionando até mais tarde. No entanto, na véspera do Natal, muitas lojas fecham no início da noite, com horários específicos para cada shopping. Confira cada um. 25 de dezembro: serviços públicos em Fortaleza no Natal Os serviços considerados essenciais, como assistência à saúde de urgência e emergência, socorros urgentes, limpeza pública, fiscalização e orientação de trânsito, segurança e salva-vidas seguem com operação normal.

Transporte coletivo: ônibus A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informa que a operação da frota durante o feriado da quarta-feira, 25, seguirá a programação dos domingos. Transporte coletivo: metrô Conforme o Metrô de Fortaleza, não haverá operação nem linhas no dia 25 de dezembro. Cagece Os postos de atendimento não funcionarão durante o feriado.

Tribunal de Justiça do Ceará 1º Grau (juízes): Atendimento das 8h às 14h.



2º Grau (desembargadores - TJCE): Atendimento das 12h às 18h. Os serviços ocorrem em regime de plantão, com atendimento a demandas urgentes tanto na capital quanto no interior. Correios Os Correios não funcionarão durante o feriado de 25 de dezembro. 25 de dezembro: comércio em Fortaleza no Natal Comércio de varejo Referente segmento do Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindiloja), o feriado do dia 25 de dezembro é facultativo. Ou seja, fica a critério do lojista.