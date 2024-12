Natal: Mais de 38% dos consumidores pretende gastar até R$ 300, diz pesquisa

Os dados são da pesquisa do Reclame Aqui , a qual consultou 2,3 mil indivíduos entre os dias 6 e 9 de dezembro de 2024, na plataforma da empresa.

Entre os itens mais procurados estão: roupas e calçados (67,97%) e produtos de beleza/cosméticos (31,55%). Esse grupo, também aproveita a semana do Natal para comprar os alimentos da ceia: a categoria de alimentos e bebidas (21,35%) figura entre os itens da lista de compras.

Da parte que decidiu não comprar presente este ano, 41,5% afirmaram que o motivo é por estarem endividados ou com o orçamento muito apertado.

Outro ponto é que mais de 56% dos entrevistados desejam presentear alguém no período. Porém, 81,95% responderam que irão comprar na semana que antecede o Natal.

Em seguida, aparecem os consumidores que estão achando "tudo muito caro em relação a 2023" (30,47%) e os que "não querem se preocupar com presentes neste ano" (19,84%).

Além disso, dobre os meios mais escolhidos para gastar, mais de 77% afirmou que serão as lojas online, levando em consideração tanto sites e aplicativos quanto redes sociais. As lojas físicas (comércio do bairro ou grandes redes) abarcam cerca de 80% dos entrevistados.

Na forma de pagamento, o cartão de crédito segue como a mais pensada, com 74,41% dos consumidores optando por essa modalidade. Destes, 46,78% devem parcelar as compras e 27,63% direcionar o pagamento no crédito à vista. O Pix, por sua vez, é a escolha de 44,74% dos consumidores que ainda vão em busca dos presentes ideais.