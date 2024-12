Compras de fim de ano: veja dicas de como se organizar e economizar

Confira 5 dicas práticas para economizar em compras no final do ano / Crédito: Pexels / Burst

As compras de fim de ano são uma tradição marcada pela troca de presentes, reuniões familiares e outras formas de celebrações. No entanto, esse período também pode se tornar um desafio financeiro para quem não se organiza com antecedência. Presente de Natal: unissex, para namorada, cestas e mais... VEJA dicas



Para evitar gastos excessivos, é fundamental planejar, estabelecer prioridades e aproveitar as promoções da temporada. Com algumas estratégias simples, é possível garantir as compras sem comprometer o orçamento e começar o próximo ano de forma tranquila.

O presidente da Associação de Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil no Ceará (ADVB-CE), Rodrigo Bitar, explica que os consumidores são movidos principalmente por fatores emocionais, como o desejo de presentear, o resgate de tradições e a busca por momentos de conexão familiar. Além disso, promoções e campanhas publicitárias criam uma sensação de urgência e exclusividade, intensificando o consumo. Segundo ele, a disponibilidade do 13º salário também eleva o poder de compra nesta época. “Esse comportamento reflete a importância do simbolismo que as festas carregam, mas precisamos conscientizar o consumidor sobre os riscos de gastos excessivos que podem comprometer o orçamento familiar”, afirma Bitar.

Confira 5 dicas para economizar nas compras de final de ano Para Rodrigo, é essencial que o consumidor veja o consumo não como uma obrigação, mas como uma oportunidade de investir em algo significativo. "Planejamento e consciência são os pilares para aproveitar esse período sem comprometer as finanças futuras". A partir disso, é importante que o consumidor se atente aos seguintes conselhos: Planejar compras com antecedência para evitar preços mais altos e a falta de opções; Definir um orçamento e manter-se fiel a ele; Pesquisar preços e comparar ofertas antes de decidir; Aproveitar promoções com cautela e verificar a real necessidade de cada item; Explorar presentes alternativos, como experiências ou produtos personalizados. Aumento nas compras de final de ano Aumento de compras no final de ano evideciam cuidados com o consumismo no Brasil

As projeções para o consumo no final do ano mostram que os brasileiros devem gastar, em média, 27% a mais com presentes em relação a 2023, alcançando um total médio de R$ 1.365 por consumidor. Conforme evidencia Bitar, o consumo de itens tradicionais como bebidas e panetones também deve crescer significativamente. “Esse aumento é um indicativo de otimismo na economia e uma maior disposição para investir em experiências festivas. Para nós, enquanto agentes estratégicos, é crucial analisar como as mudanças nos hábitos de consumo podem impactar diferentes setores do mercado”. Consumo comparado a outras épocas festivas em 2024 Segundo estudos, 44% dos consumidores pretendem comprar mais neste fim de ano, enquanto 42% buscam economizar com opções acessíveis. Em certos setores, como o de supermercados, a previsão é de um aumento de 20% nas vendas em relação a outras épocas.