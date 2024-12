Bazar de Natal da livraria do Senac tem descontos de até 80%

Localizada no bairro Aldeota, a livraria do Senac Ceará está com descontos em diversos títulos durante o mês de dezembro / Crédito: JR Panela/Divulgação

A livraria do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) realiza mais uma edição do Bazar de Natal, que apresenta uma seleção do acervo literário com descontos especiais para a época. Localizada na sede do bairro Aldeota, a Livraria do Senac conta com títulos dos mais diversos gêneros, com destaque para autores nacionais, como “Antonio Rabelo: o joalheiro do sertão central”, do escritor e consultor de moda mineiro Eduardo Motta. A obra foi publicada pela Editora Senac Ceará e está à venda por R$ 112.

Outro título da editora, "Cardápios do Brasil: receitas, ingredientes, processos", traz uma pesquisa gastronômica organizada por Ana Luiza Trajano, após mais de uma década viajando por diversos estados. Com o bazar, a obra custa R$ 49,40. Na metalinguagem, a Livraria do Senac também está com desconto no livro "Metadisciplina: design, didática e semiótica na educação", organizado por Anna Lúcia dos Santos Vieira e Silva (Lilu). A publicação está no valor de R$ 30.