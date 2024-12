Cheirinho de Natal? Loja vende perfume com aroma de chocotone

Para entrar no clima natalino, vale até sentir os cheiros que lembram a data e seus doces icônicos; confira perfume com aroma de chocotone

Se os glutões natalinos já esperam com ansiedade a chegada da ceia, reunindo a família e os amigos, até os aromas dos pratos típicos do Natal podem trazer à tona lembranças queridas. É pensando nisso que um perfume com cheiro de chocotone foi produzido.

A fragrância, intitulada “Candy”, é vendida pela marca Kosmetic e indicada como unissex, inspirada nos doces da infância. Em sua descrição, o produto é apontado como uma “fórmula exclusiva da Thipos”.