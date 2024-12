Shoppings em Fortaleza recebem doações para o Natal Sem Fome

Na ação, os shoppings Via Sul, na Sapiranga, North Shopping, no Presidente Kennedy, North Shopping Jóquei, no bairro Jóquei, e North Shopping Maracanaú, no Centro de Maracanaú, estão recebendo doações de alimentos não perecíveis até o dia 30 de dezembro.

Com o objetivo de ampliar a participação dos consumidores, cada shopping da Rede Ancar também irá disponibilizar um QR Code para doações em dinheiro.

