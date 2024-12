Sobremesas de Natal: aprenda e vote nas receitas de chefs famosos

Com a chegada das festividades natalinas, surpreenda os familiares e amigos na ceia com produções culinárias de chefs conhecidos

Seja panetone, chocotone ou rabanada, os pratos adocicados são sinônimo de Natal no Brasil e recebem versões exclusivas, desenvolvidas por chefs conhecidos no País. Entre eles, Paola Carosella e Helena Rizzo entram na lista selecionada pelo O POVO .

Parte da tradição natalina, a ceia é caracterizada por seus pratos típicos da celebração de dezembro e por suas misturas, que já são parte dos encontros da família e dos amigos. Mas, se cada um tem o seu “jeitinho especial” para as receitas, não seria diferente com os profissionais da culinária.

A cozinheira Paola Carosella, nascida em Buenos Aires, é a chef responsável pelo restaurante Arturito e o café La Guapa. No Brasil, ganhou popularidade como jurada do programa MasterChef .

3. Numa outra tigela coloque as gemas com o açúcar e com batedeira bata por aproximadamente 10 minutos ou até ficar muito espumoso. Reserve, enquanto bate as claras em neve;

4. Num outro recipiente, bem limpo, coloque as claras e bata até o ponto de neve;

5. Misture o chocolate derretido às gemas, com cuidado e lentamente, usando uma espátula, acrescente o licor escolhido e misture bem;

6. Acrescente por último as claras em neve mexendo lentamente com movimentos suaves e constantes;

7. Coloque a mistura em copos ou tigelinhas individuais ou em uma tigela bonita , e leve para geladeira para descansar, por pelo menos 2 horas antes de servir.



Para o Toffee

1. Coloque a manteiga numa panela e acrescente o açúcar, leve a fogo médio e com cuidado deixe atingir o ponto de caramelo.

2. Quando o caramelo estiver numa cor dourada bonita, acrescente com muito cuidado a cerveja ou a bebida escolhida e deixe reduzir por um minuto ou dois.

3. Acrescente agora o creme de leite e a baunilha e cozinhe por mais dois minutos.

4. Retire. Deixe esfriar um pouco e coloque sobre as forminhas com a mousse. Ou, sirva à parte.

Ovos Nevados (Bianca Folla)

No programa “The Chef”, apresentado por Edu Guedes na Band, a personal chef premium Bianca Folla compartilhou com o público a receita de ovos nevados.

Ingredientes

1 litro(s) de leite

6 unidade(s) de ovos

4 colher(es) de sopa de açúcar

1 colher(es) de chá de extrato de baunilha

1 colher(es) de chá de amido de milho

Modo de preparo

Aqueça o leite sem deixar ferver. Separe as claras das gemas e, em uma batedeira, bata as claras até começarem a ganhar consistência. Junte duas colheres de açúcar e continue batendo até que fiquem brilhantes. Forme quenelles (bolinhos ovalados) usando duas colheres de sopa para ajudar a moldar.

Depois de fazer uma quenelle, coloque para cozinhar no leite por 10 segundos de cada lado. Com uma escumadeira, retire, deixe escorrer e transfira as "nuvens" de clara para um recipiente. Repita a operação com toda a clara.

Numa batedeira, bata as gemas com a essência de baunilha, o amido de milho e o açúcar restante até obter uma gemada pálida. Com um medidor, meça 1/2 litro do leite utilizado, coe e coloque numa panela. Aos poucos, para não talhar, junte o creme de gemas, batendo bem com um batedor de arame.

Leve ao fogo bem baixo ou banho-maria, e mexa sem parar com o batedor de arame até engrossar. Retire a panela do fogo e transfira para um recipiente com água e gelo para esfriar e cessar o cozimento (como se fosse um banho-maria ao contrário).

Quando a calda amornar, regue sobre as claras. Cubra com filme e leve à geladeira até a hora de servir.

Panetone com sorvete e calda de laranja (Edu Guedes)

O próprio apresentador do “The Chef”, Edu Guedes, também apresentou no portal oficial da Band Receitas sua própria versão do panetone natalino, incluindo elementos como sorvete e calda de laranja.

Ingredientes

1 unidade(s) de panetone

1 1/2 xícara(s) de chá de suco de laranja

1 1/2 xícara(s) de chá de açúcar

1 litro(s) de sorvete de creme

Cobertura

1 xícara(s) de chá de açúcar de confeiteiro

Leite (quanto baste)

Modo de preparo

Corte o panetone pelo topo, retire parte do miolo e reserve. Em uma panela, faça uma calda com o suco de laranja e o açúcar até ficar em ponto de fio.

Regue a parte de dentro do panetone com essa calda e recheie com sorvete. Feche com o topo e leve o panetone ao freezer por 1 hora. Retire 30 minutos antes de servir.

Cobertura: Em uma tigela, coloque o açúcar de confeiteiro e adicione o leite aos poucos. Mexa até a mistura ficar com uma consistência bem cremosa. Despeje sobre o panetone.

Biscoitos decorados de Natal (Helena Rizzo)

A chef de cozinha brasileira e jurada do MasterChef Confeitaria, Helena Rizzo, compartilhou a receita de biscoitos decorados que fez ao lado da filha, Manoela.

Ingredientes

140 g de farinha de trigo

80 g de farinha de aveia

80 g de flocos de aveia

100 g de açúcar mascavo

50 g de açúcar

160 g de manteiga sem sal

1 pitada de canela

1 pitada de sal

Modo de preparo

Misture todos os ingredientes e abra a massa com um rolo em superfície polvilhada com farinha de trigo. Asse em forno a 165 ºC até dourar. Decore os biscoitos com glacê e confeitos a gosto. Sirva.

