24 de dezembro é feriado ou ponto facultativo? Saiba quem folga

Para 2024, a véspera de Natal, 24 de dezembro, terá ponto facultativo a partir das 14h, e o dia 25 será feriado nacional / Crédito: Reprodução/ DC Studio / Freepik

Um dos feriados mais aguardados do ano, o Natal, em 2024, terá duas particularidades em relação aos dias de folga. No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, a partir das 14 horas, será ponto facultativo. Já no dia 25, será feriado nacional.

Dessa forma, para aqueles que planejam emendar os dias, seja para viajar ou passar o período com a família, as folgas no dia 24 de dezembro, por ser ponto facultativo, ficarão a critério do empregador.

Já 25 de dezembro, Natal, é oficialmente reconhecido como feriado em todo o território nacional. Esse será o último feriado do ano, uma vez que, dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo, também será considerado ponto facultativo até as 14h. Natal 2024: feriado e quem trabalha Em 2024, o Natal cairá em uma quarta-feira. Alguns setores poderão, ainda assim, exigir a presença de trabalhadores para cumprir seus turnos. As regras podem variar dependendo da função do trabalhador, já que as normas coletivas de cada categoria preveem condições e benefícios específicos para o trabalho em feriados.