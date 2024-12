Santa Casa e IJF receberão R$ 19,1 milhões em repasses do Ministério da Saúde

De acordo com as publicações, os valores serão repassados em parcela única para o Fundo Municipal da Saúde de Fortaleza. O processo autorizativo será encaminhado pela Secretaria Especializada da Atenção à Saúde (Saes), pasta ministerial.

O governador do Estado do Ceará, Elmano de Freitas (PT) anunciou que o Ministério da Saúde (MS) irá repassar R$ 9,5 milhões para a Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza , e R$ 9,6 milhões para o Instituto Doutor José Frota (IJF), também na Capital. A liberação dos valores foi confirmada pela pasta na manhã desta segunda-feira, 9, através de portarias no Diário Oficial da União (DOU).

Os montantes chegam aos hospitais após crises financeiras recentes que resultaram em falta de medicamentos e insumos, atrasos de pagamentos de funcionários, além de reduções de cirurgias.

IJF enfrenta crise durante transição da Prefeitura

Desde o início de novembro, funcionários e pacientes do IJF têm denunciado sérios problemas nos serviços prestados pelo hospital. Sem medicamentos e falta até de insumos como gazes para curativos, o hospital se tornou alvo de ações do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) e do Tribunal de Justiça do Estado (TJCE).

Devido à complexidade da situação do IJF, uma força-tarefa, composta pelo secretário municipal da Saúde, Governo e Finanças, além do procurador geral do Município, foi criada para enfrentar os problemas do hospital. No último dia 22 de novembro, o prefeito José Sarto (PDT), chegou a afirmar que "A crise já acabou".