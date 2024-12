Fortaleza terá dois postos de saúde para vacinação nos fins de semana e feriados

Dois postos de saúde de Fortaleza estarão funcionando exclusivamente para vacinação de rotina nos fins de semana e feriados do mês de dezembro. As unidades são o Posto Geraldo Madeira Sobrinho (Pio XII), no bairro São João do Tauape e o Posto Mattos Dourado, no Edson Queiroz. Os postos funcionarão de 8 as 16h30min.

No caso do Posto Geraldo Madeira Sobrinho (Pio XII), a unidade volta a funcionar após fechamento temporário para manutenção no sistema elétrico. A unidade está localizada na Rua Belisário Távora, 42 - São João do Tauape.