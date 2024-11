Sarto sobre falta de medicamentos e força-tarefa para gerir IJF: "A crise já acabou"

O prefeito José Sarto afirmou que a crise de falta de insumos e medicamentos no Instituto Doutor José Frota ( IJF ), principal hospital do Ceará para traumas complexos, “acabou” . O gestor destacou a criação de uma força-tarefa , anunciada nessa quinta-feira, 21, para solucionar imediatamente a reposição dos materiais.

Crise no IJF: MPCE ingressou com ação civil pública

Ciente das denúncias, o Ministério Público do Ceará (MPCE) ingressou, no início deste mês de novembro, com uma ação civil pública solicitando que a Prefeitura de Fortaleza, a Secretaria de Saúde Municipal (SMS) e o IJF "garantissem o abastecimento de medicamentos e insumos obrigatórios necessários para o funcionamento do hospital".



O MPCE informou que, segundo informações recebidas, 279 dos 375 medicamentos disponibilizados no IJF estariam com o estoque zerado, o que representa uma falta de 74,40% no acervo da farmácia.

Horas antes do anúncio do Prefeito, a Justiça determinou a realização de uma audiência inicial de conciliação entre representantes do Ministério Público do Ceará (MPCE) e da Procuradoria-Geral do Município de Fortaleza (PGM) para tratar do descaso no IJF. O encontro ocorrerá na próxima terça-feira, 26.