Após criticas de Evandro, secretário de Sarto rebate: "Qual documento está faltando?"

“Eu tenho muito apreço ao prefeito eleito, muito respeito ao Evandro, pelo tempo de convivência que nós tivemos, ele deputado, e o assessor na Assembleia, relações de amizade que nós tivemos, e eu estou para ligar para ele, para perguntar: Prefeito? Presidente da Assembleia, qual é o documento requisitado pela equipe de transição que não foi apresentado?”, questionou Renato em participação no programa Debates do Povo, na rádio O POVO CBN , nesta segunda-feira,2.

Após críticas ao processo de transição feitas pelo prefeito eleito Evandro Leitão (PT) , o coordenador de transição pela gestão do prefeito José Sarto (PDT) e atual secretário municipal de governo, Renato Lima , disse não saber qual documento Evandro “está procurando”. O futuro prefeito tem feito constantes críticas à equipe da Prefeitura por falta de informações, sobretudo na área da saúde, porém o coordenador alega que tudo está ocorrendo dentro do esperado.

As reuniões de transição governamental iniciaram duas semanas após a eleição de Evandro para a prefeitura de Fortaleza. No primeiro momento, as equipes demonstraram entusiasmo no processo e garantiram a integridade. Um mês após, as críticas à gestão do atual prefeito José Sarto (PDT) cresceram por parte de Evandro e também dos vereadores na Câmara Municipal de Fortaleza, que denunciam a postura do prefeito perante a administração pública após o processo eleitoral.

O secretário de governo argumentou que as solicitações feitas à equipe da Prefeitura são atendidas e acrescentouque tudo está sendo documentado e assinado por ambas as equipes, como é previsto para ocorrer no processo de transição.