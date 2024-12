Evandro diz que transição não está acontecendo por falta de transparência: "Dificuldade enorme"

Prefeito eleito cita problemas na Saúde do Município além do IJF. Gestão pedetista afirma que "não há registro de questionamento sem resposta"

"A relação é respeitosa, mas os dados não chegam às nossas mãos. Nós não temos dados. É claro que nós temos outros meios, e preocupa quando não há transparência, quando, na realidade, o que está se querendo é jogar para a população. Dizer que está havendo uma transição, quando na realidade não está havendo absolutamente nenhuma transição, porque transição, para mim, é um momento onde se transmitem os dados, onde se repassa os dados dos mais diversos segmentos, não só do eixo da Saúde, mas de toda a Prefeitura", desabafou Evandro nesta segunda-feira, 2, em entrevista coletiva realizada na cerimônia de eleição da nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Sem detalhar quais seriam as informações em falta, ele reforçou que a pasta da Saúde é "preocupante". "Todo dia chega algo diferente, não só do IJF (Instituto Dr. José Frota) , mas nós temos seis UPAs. As UPAs, as informações que nós temos é que a atual gestão irá pagar as pessoas, o custeio de mão de obra, mas os fornecedores todos, as informações que nós temos são essas, é de que os fornecedores todos estão abertos e ficarão abertos", disse Evandro.

"As reuniões de transição estão ocorrendo conforme combinado. Todas as perguntas feitas pela equipe do prefeito eleito são oficiadas e registradas por e-mail e tem um prazo estabelecido para a equipe do atual prefeito responder", informou a gestão Sarto por nota.

