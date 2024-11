Cooperativa e Sindicato dos Médicos denunciam suspensão de serviços no IJF

A Cooperativa dos Médicos Traumatologistas e Ortopedistas do Estado do Ceará (COOMTOCE) afirmou que suspendeu os serviços de Ortopedia e Traumatologia no Instituto Doutor José Frota (IJF), devido a um atraso de mais de R$ 800 mil reais por parte do hospital para a produção médica. A unidade hospitalar, entretanto, afirma que "os atendimentos aos pacientes do hospital estão ocorrendo normalmente".

No último dia 28, o Sindicato dos Médicos do Ceará já havia noticiado o superintendente do IJF, José Maria Sampaio, sobre o atraso salarial que corresponde aos meses de janeiro, junho, julho e agosto, que totalizam mais de R$ 800 mil reais. Em nota, a entidade afirmou que a suspensão dos serviços não é um problema isolado e que parte de um histórico de problemas crônicos na rede pública, especialmente no IJF.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Atrasos nos pagamentos, contratos suspensos, falta de suprimentos e condições inadequadas de trabalho são desafios recorrentes que prejudicam tanto a qualidade do atendimento quanto o bem-estar dos profissionais. A entidade continuará pressionando por soluções que garantam um sistema de saúde mais eficiente e digno para todos”, finaliza a nota.