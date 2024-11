MP aciona Justiça para que Prefeitura de Fortaleza abasteça medicamentos no IJF

Uma ação civil pública foi movida nessa quinta-feira, 7, pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). O documento pede que a Prefeitura de Fortaleza, a Secretaria de Saúde Municipal (SMS) e o Instituto Doutor José Frota (IJF) garantam o abastecimento de medicamentos e insumos obrigatórios necessários para o funcionamento do hospital.

A ação civil, ajuizada pela 137ª Promotoria de Justiça de Fotaleza, decorre de denúncias recebidas pelo MPCE acerca da falta de medicamentos na unidade hospitalar. O órgão também tomou conhecimento de que 279 dos 375 medicamentos estariam com estoque zerado, o que corresponde a 74,40% em falta do acervo da farmácia do IJF.