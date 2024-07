'Dia D' de vacina contra hepatite em Fortaleza facilita acesso popular

"Dia D" de vacinação contra hepatite e outras doenças acontece no Ceará neste sábado, 27 Crédito: Mateus Brisa

Somente após os resultados era possível conversar com agente de saúde sobre quais imunizantes seriam aplicados. A possibilidade de receber a vacina no fim de semana foi elogiada pelas pessoas presentes, como Beatriz Canto Cutrim, de 21 anos, que levou mãe e avó para se proteger da hepatite. Na visão da moradora da Varjota, "é essencial ter esse momento no sábado. Muita gente não consegue ir no posto de saúde do bairro. Inclusive porque às vezes a sala de vacinação fecha antes do resto do posto".