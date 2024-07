Coqueluche: alta de casos no Brasil reforça campanha de vacinação em Fortaleza

Com o aumento de casos de coqueluche no Brasil , a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) intensificou a campanha de vacinação contra a doença em Fortaleza , neste mês de julho. Com seis casos notificados em 2024, um foi confirmado na capital cearense.

Os sintomas iniciais da doença podem ser confundidos com as manifestações de um resfriado comum, como coriza, mal-estar, febre baixa e tosse leve.

“À medida que a doença vai progredindo, a tosse vai se tornando mais intensa, podendo durar até algumas semanas e causando episódios incontroláveis, seguidos, às vezes, por um som agudo na hora em que se vai puxar o ar, conhecido como guincho”, explica o médico Rui de Gouveia.

Vacinação é a principal prevenção



A forma mais efetiva de prevenir a coqueluche é por meio da vacinação. Na infância, inicia-se a imunização contra a doença com a aplicação de doses da vacina tríplice bacteriana que protege contra difteria, tétano e coqueluche.

O reforço da imunização ocorre na adolescência e também na idade adulta. "Além disso, é sempre importante ter boas práticas de higiene, como lavar as mãos, cobrir a boca ao tossir ou então quando for espirrar”, enfatiza Dr. Rui Gouveia.

Casos de coqueluche nos últimos 5 anos em Fortaleza

Ano 2020: Notificações: 8; Confirmados: 2 (laboratorial)

Ano 2021: Notificações: 6; Confirmados: 0

Ano 2022: Notificações: 1; Confirmados: 0

Ano 2023: Notificações: 2; Confirmados: 1 (critério laboratorial - LACEN)

Ano 2024: Notificações: 6; Confirmados: 1 (critério laboratorial - LACEN)

Dados foram fornecidos pela SMS. A atualização das informações deste ano corresponde aos dados coletados até 18 de julho.



Coqueluche no Brasil



O número de casos confirmados no País passou de 217, em 2023, para 339, em 2024, conforme dados disponibilizados no portal do Ministério da Saúde (MS), atualizados no último 22 de julho.

Embora com alta de notificações da doença neste ano, o Brasil apresenta queda desde 2015, quando a incidência da doença passou de 4,2 a cada 100.000 habitantes em 2014 para 0,1 a cada 100.000 habitantes em 2023.