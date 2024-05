Saiba os sintomas e como prevenir a hepatite B

A hepatite B é uma doença viral que afeta o fígado, causada pelo vírus da hepatite B (HBV). É uma das formas mais comuns da condição e pode variar em gravidade, desde uma infecção aguda que dura algumas semanas até uma infecção crônica, que pode persistir por toda a vida e levar a complicações graves, como cirrose hepática, câncer de fígado e insuficiência hepática.

A transmissão ocorre por meio do contato com sangue, secreções corporais infectadas, relações sexuais desprotegidas, compartilhamento de agulhas contaminadas, ou de mãe para filho durante o parto. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde no relatório Hepatites Virais 2023, estima-se que cerca de 1 milhão de brasileiros têm o vírus da hepatite B, mas apenas 264 mil estão diagnosticados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sintomas da hepatite B

A Dra. Michelle Zicker, infectologista do hospital São Cristóvão Saúde, explica que geralmente a Hepatite B não apresenta sintomas. “Muitas vezes, o diagnóstico só é feito décadas após a infecção, com sinais relacionados a outras doenças do fígado, como cansaço, tontura, enjoo e/ou vômitos, febre, dor abdominal, pele e olhos amarelados, que costumam manifestar-se apenas em fases mais avançadas da doença. A ausência de sintomas na fase inicial dificulta o diagnóstico precoce da infecção em muitos casos”, afirma.