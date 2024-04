Vírus da hepatite mata 3.500 pessoas por dia

Mais de 3.500 pessoas morrem a cada dia no planeta devido ao vírus da hepatite, um número que está aumentando, alertou nesta terça-feira a Organização Mundial da Saúde (OMS), que pediu a adoção de "medidas rápidas".

As estimativas atualizadas da OMS apontam que 254 milhões de pessoas tinham hepatite B em 2022 e 50 milhões tinham hepatite C.

O documento indica que 3.500 mortes são registradas diariamente por infecções de hepatite, 83% por hepatite B e 17% por hepatite C.

Para a hepatite C, apenas 20% das pessoas infectadas receberam tratamento.

"Os resultados estão muito abaixo das metas globais de tratar 80% de todas as pessoas que vivem com hepatite B e C crônicas até 2030", acrescentou Doherty.

"Apesar do progresso global na prevenção das infecções por hepatite, as mortes estão aumentando, já que poucas pessoas com hepatite estão sendo diagnosticadas e tratadas", afirmou o diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que chamou o panorama de "preocupante".

A África registra 63% das novas infecções por hepatite B e menos de 20% dos bebês do continente são vacinados contra a doença nas primeiras horas após o parto, segundo a OMS.

OMS também lamenta que os países afetados não tenham acesso suficiente aos medicamentos genéricos contra a hepatite e que, muitas vezes, paguem um valor acima do preço justo.

Dois terços de todos os casos de hepatite são registrados em Bangladesh, China, Etiópia, Índia, Indonésia, Nigéria, Paquistão, Filipinas, Rússia e Vietnã, segundo o documento.