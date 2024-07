Ceará terá "Dia D" para vacinação contra hepatite neste sábado, 27

Em Fortaleza, a vacinação será ofertada no Vapt Vupt do Papicu Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

Realizado aos sábados para facilitar o acesso da população, o evento tem como objetivo intensificar não só os índices de vacinação, mas também a abrangência e testagem do vírus. “A testagem possibilita o início do tratamento mais cedo, o que pode prevenir complicações graves e melhorar significativamente a qualidade de vida dos pacientes”, afirma a coordenadora de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde (Covep) da Sesa, Ana Maria Cabral, em nota divulgada pela pasta. Em Fortaleza, a vacinação será ofertada no Vapt Vupt do Papicu, que estará aberto das 10 às 16 horas. A programação com as salas abertas no sábado é divulgada individualmente por cada município.