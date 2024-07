Dom Gregório recebe pálio arquiepiscopal na Arquidiocese de Fortaleza

FORTALEZA-CE, BRASIL, 06-07-2024: Dom Gregório Paixão, arcebispo de Fortaleza recebe Pálio arquiepiscopal. catedral da Sé. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

Durante sua pregação, ele pontuou que o pálio arquiepiscopal é símbolo "da minha unidade com o papa, com toda a santa Igreja". "É sinal de que agora, mais do que tudo, não por um cargo, mas por um encargo, por uma missão, devo testemunhar Jesus Cristo. E me coloco diante do Senhor", argumentou o arcebispo de Fortaleza.

"Meus irmãos e minhas irmãs, não posso dizer outra coisa a vocês se não a alegria da minha caminhada", continuou dom Gregório. "De saber que o Senhor me confiou. E de saber que um imenso rebanho está ao meu lado para que eu única e exclusivamente seja servidor de todos. Eis a grande graça". "O que trago sobre meus ombros é o encargo de levar as ovelhas sobre as costas, de entender seus sentimentos, de incentivá-las no caminho da vida, de fazer que creiam no Evangelho". "Ao mesmo tempo, minha vida precisa ser um testemunho do Evangelho para os irmãos e as irmãs que me foram confiados", complementou.