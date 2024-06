Arcebispo de Fortaleza participa de celebração de bênção do pálio arquiepiscopal

Dom Gregório recebe a faixa de lã em celebração solene presidida pelo núncio apostólico no Brasil, representante do papa, no próximo dia 6 de julho, na Catedral Metropolitana de Fortaleza

A faixa será entregue a dom Gregório no dia 6 de julho, às 10 horas, em celebração eucarística na Catedral Metropolitana de Fortaleza pelo núncio apostólico no Brasil – representante da Santa Sé que atua como embaixador — Giambattista Diquattro.

O Pálio é uma faixa de lã branca com seis cruzes de seda na cor preta, que simboliza a unidade do arcebispo com o papa e sua responsabilidade pastoral para com a comunidade. Será abençoado pelo sumo pontífice na celebração de São Pedro e São Paulo.

A cor branca simboliza a benevolência para com os humildes e penitentes. As cruzes localizadas na frente, atrás, à direita e à esquerda mostram que o bispo deve ter vida, ciência, doutrina e poder, além de se relacionarem com as virtudes cardeais: prudência, fortaleza, temperança e justiça.