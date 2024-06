Dia de São Pedro: pescadores realizam procissão marítima para celebrar santo

Fiés realizam comemoração com missa e procissão marítima que sai do Mucuripe até espigão do Náutico

Em comemoração ao dia de São Pedro, celebrado neste sábado, 29, será realizada uma missa às 8 horas na igreja de São Pedro dos Pescadores localizada no Mucuripe, em Fortaleza. Em seguida, haverá a procissão marítima, que reúne devotos para agradecer a proteção do santo para quem trabalha no mar.

A procissão sairá com a imagem de São Pedro a bordo, com destino ao espigão do Náutico. Em seguida, retorna para o mesmo local de saída que fica no porto em frente à Igreja de São Pedro.

De acordo com a Colônia de Pescadores Z8, responsável pela realização da procissão marítima, a estimativa é que neste ano tenha 300 fiéis a bordo para celebrar o dia do santo.