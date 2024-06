O que é o 'Pálio Arquiepiscopal'? Vestimenta que o arcebispo de Fortaleza recebeu do Papa Crédito: Reprodução/Arquidiocese de Fortaleza

De acordo com a Arquidiocese de Fortaleza, a cor branca da faixa significa a "benevolência para com os humildes e penitentes". Já as cruzes, representam que o bispo deve ter vida, ciência, doutrina e poder. Elas também simbolizam as quatro virtudes cardeais: prudência, fortaleza, temperança e justiça. "Com muita alegria levarei [o pálio] para nossa Arquidiocese, para nossa província. É uma graça muito grande estarmos aqui como servidores do evangelho", declarou o arcebispo, em vídeo postado nas redes sociais. Nesta celebração de sábado, o Papa abençoou as vestimentas. Agora, depois da missa, elas serão levadas para as respectivas dioceses, onde um rito de imposição acontece para marcar o momento que o pálio é colocado sobre os ombros do arcebispo.