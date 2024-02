"Preparemo-nos pela oração, pela penitência e pela caridade", diz dom Gregório sobre a quaresma

Nesta quarta-feira, 14, a celebração da imposição das cinzas dá início a quaresma, tempo litúrgico de jejum, oração, reflexão e preparação para a páscoa. E em uma forma de trazer pontuações sobre o novo ciclo da igreja, a Arquidiocese de Fortaleza publicou em suas redes sociais um vídeo de dom Gregório Paixão, OSB, que introduz algumas vivências que se devem ter nos próximos 40 dias.

“É o tempo em que nós, ainda mais próximos de Jesus Cristo, vamos viver as alegrias de uma profunda vida de oração, uma profunda vida de caridade e ao mesmo tempo um reconhecimento daquilo que de menor existe em nós e buscaremos tirar ainda mais daquilo que fazemos ao longo do ano para que possamos encher a nossa vida da graça que nos vem do céu do altíssimo Senhor”, disse.