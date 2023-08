Caucaia tem primeira paróquia dedicada a Santa Clara da Arquidiocese de Fortaleza

A celebração de posse do pároco acontece nesta sexta-feira, 1º de setembro, às 19h, na Igreja Matriz de Santa Clara de Assis

A paróquia será assumida pelo padre Francisco Levi, natural de Fortaleza. Ele foi ordenado sacerdote em 2022, na Catedral Metropolitana de Fortaleza, e nomeado Vigário Paroquial da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Caucaia, com o objetivo de criar a nova paróquia.

Criada no último dia 9 de agosto, a partir de um desmembramento da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, a nova Paróquia tem três comunidades e sete setores missionários, e será sediada na Igreja Matriz de Santa Clara, construída em 1998 e localizada na Rua Francisco Cordeiro, no Conjunto Metropolitano.

Acontece nesta sexta-feira, 1º de setembro, a celebração de posse do pároco Padre Francisco Levi de Oliveira, da Paróquia Santa Clara de Assis, em Caucaia. Essa é primeira paróquia dedicada à Santa na Arquidiocese de Fortaleza. A celebração presidida pelo arcebispo dom José Antonio Tosi será às 19h, na Igreja Paroquial.

Com forte identidade missionária, a comunidade, segundo o Padre, vem se preparando há 30 anos para a condição de paróquia. “Com o crescimento das pessoas, também a questão da situação vulnerável que elas passam, que merecem assistência de um padre, assistência da Igreja lá perto deles, e também a própria história da comunidade encaminha ela para ser paróquia”, explica.

A nova Paróquia contempla três áreas populosas do município de Caucaia, o Lago Verde, o Conjunto Patrícia Gomes e o Conjunto Metropolitano. A população estimada da região, tanto Igreja Matriz quanto capelas, é de 17 mil habitantes.

Sobre a importância da Santa para a comunidade da região, padre Francisco Levi destaca que o Conjunto Metropolitano é uma área periférica que acolhe muitas pessoas que vêm do interior do Estado para construir suas vidas.

“A comunidade tem esse espírito de família, de irmandade, e é isso que marca essa comunidade com a sua padroeira, Santa Clara, como é uma santa dos pobres, assim como São Francisco, de assistência. A presença da comunidade traz isso para as pessoas, então é uma continuidade daquilo que Santa Clara foi em vida”, diz o pároco.

A partir desta sexta-feira, 1º, a caminhada como paróquia se inicia. A comunidade deixa de integrar a Paróquia do Sagrado Coração e “passa a caminhar com as suas próprias pernas” em um novo momento da história da comunidade, como relata o Padre.

Serviço:

Celebração eucarística e posse do pároco:

Data: 1º de setembro, às 19h

Local: Igreja Matriz de Santa Clara, rua Francisco Cordeiro, 1820