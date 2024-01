Fortaleza: 13 padres são nomeados na 1ª ordenação presidida por dom Gregório

Dom Gregório Paixão, novo arcebispo de Fortaleza, presidiu sua primeira ordenação à frente da Arquidiocese na noite desta sexta-feira, 22. Na ocasião, 13 diáconos foram ordenados como padres, fazendo votos na presença de familiares, amigos e fiéis que foram prestigiar a cerimônia.

Momento iniciou com uma procissão, onde os novos presbíteros entraram na igreja junto a outros lideres religiosos, como padres e bispos. Ainda na porta do templo cristão, a "comitiva" foi recebida por acenos de católicos que observavam empolgados o ritual do lado de fora da Sé.

Dentre eles estava Celida Leal, 64, que foi ao local para acompanhar a ordenação do diácono Kleriston, do qual é vizinha. Moradora da Barra do Ceará, em Fortaleza, ela relata a emoção de presenciar desde sempre o compromisso que ele teve diante da igreja e dos princípios cristãos.