Igreja do Patrocínio inicia reparos e volta a receber fiéis após incêndio atingir lojas vizinhas

O cheiro de plástico queimado ainda pode ser sentido dentro da Igreja Nossa Senhora do Patrocínio, no Centro de Fortaleza, mesmo após quatro dias desde o incêndio que atingiu lojas próximas do santuário. Nesta terça-feira, 2, as missas voltaram a ser celebradas e profissionais avaliam danos causados pelas chamas no salão paroquial.

A estrutura da igreja não foi atingida pelo fogo. No entanto, devido à proximidade com o muro de uma das lojas impactadas, o santuário foi parcialmente interditado pela Defesa Civil do Município. Conforme o órgão em nota, o muro ficou “extremamente aquecido, havendo o risco de desabamento”.