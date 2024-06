Fortaleza: quartel do Corpo de Bombeiros tem programação de lazer

"Portas Abertas", evento do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), ocorreu na manhã deste sábado, 29 Crédito: Bemfica de Oliva

O quartel do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), em Fortaleza, esteve aberto ao público na manhã deste sábado, 29. O chamado Casarão Vermelho da corporação recebeu o evento "Portas Abertas", com atividades voltadas ao público infantil. O POVO esteve no local e acompanhou a programação. Estavam disponíveis diversas atividades educativas e de lazer como paredão de escalada, tirolesa, passeios em caminhões da corporação e exposição de equipamentos e veículos históricos. Também foram realizadas oficinas de judô e primeiros socorros. E houve distribuição de pipoca e algodão doce para as crianças. Apresentações musicais ocorreram ao longo de toda a manhã.