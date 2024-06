Incêndio de grandes proporções no Centro de Fortaleza é controlado após mais de 3 horas

Duas lojas no Centro ficaram destruídas com as chamas

O incêndio de grandes proporções que destruiu duas lojas no Centro de Fortaleza, na noite desta quinta-feira, 27, foi controlado após mais de três horas de combate. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), às 22h30min. De acordo com a corporação, o combate foi concluído, e as equipes trabalham na fase de rescaldo - que é quando os profissionais agem para evitar a reignição das chamas. Ocorrência foi registrada na rua General Sampaio, na altura do número 822.

A corporação foi acionada às 19 horas, com a primeira equipe chegando ao local por volta das 19h15min. A estimativa é que o trabalho do Corpo de Bombeiros avance pela madrugada, devido a quantidade de material inflamável que havia nas lojas. Combate ao fogo conta com mais de 50 profissionais e dez viaturas.

"Acabaram as chamas, mas é preciso avançar buscando focos e eliminar qualquer situação que possa de repente ter uma reignição. É preciso ter esse cuidado porque pode ter algum material que possa cair, então é um trabalho de risco", explicou o coronel subcomandante Wagner.