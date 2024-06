Casarão Vermelho terá programação de lazer e estará aberto ao público no sábado, 29

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará realiza o evento "Portas Abertas" que marca a abertura da Semana de Prevenção Contra Incêndio

Crédito: Reprodução/Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará

A Corporação abre as portas do Casarão Vermelho, reconhecido pela relevância Histórica e Cultural do Ceará, para uma manhã de atividades recreativas e interação com a rotina do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE). O evento é gratuito, para todas as idades e ocorre neste sábado, 29, das 8 às 12 horas.



Segundo o capitão Romário Fernandes, o “Portas Abertas” é uma iniciativa que busca reforçar a integração do CBMCE com a sociedade, permitindo-os conhecer o quartel, os bombeiros e os equipamentos, “além de marcar o início da Semana de Prevenção, movimento anual dos Corpos de Bombeiros de todo o País que visa a disseminar a prevenção a acidentes em todo o território nacional”.

A sede histórica do CBMCE, localizada no centro de Fortaleza, contará com momentos de diversão e aprendizado para toda a família. A programação inclui atividades como paredão de escalada, tirolesas e circuitos de rapel, além de pula-pula e brincadeiras para as crianças menores.