Sarto afirma que Fortaleza terá 7 mil câmeras interligadas até julho

A Prefeitura de Fortaleza empossou, na noite desta quinta-feira, 27, 255 agentes que participaram da segunda turma do Concurso da Guarda Municipal. Solenidade ocorreu no Ginásio Paulo Sarasate e a previsão da Prefeitura de Fortaleza é de que, até o fim deste ano, o total de guardas convocados chegue a mil. De acordo com o prefeito José Sarto (PDT), um Centro de Comando para o vídeomonitoramento de sete mil câmeras será inaugurado no dia 5 de julho.



“Todas essas câmeras são integradas a Polícia Militar, Guarda Municipal e AMC com os órgãos de fiscalização e controle da Prefeitura”, afirmou Sarto. A Central de Comando reunirá imagens de câmeras instaladas em praças, parques e escolas. Cinco mil câmeras já estão instaladas, segundo Sarto, que disse ainda que Fortaleza será “a capital que tem mais câmeras por habitante do Brasil”. Ele frisou ainda as guardas municipais da Região Metropolitana mantêm uma interlocução contínua.

O prefeito destacou que essa é a segunda turma do concurso da Guarda a ser convocada. A primeira foi de 219, essa de 255 e cerca de 500 agentes deverão chamados já com a previsão de participarem de treinamento em setembro. E que a ideia é reforçar a ronda escolar, fazer blitzes no transporte público e atuar em regiões que demonstrem maiores índices de violência.