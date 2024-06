Festa de São Pedro: pescadores celebram com procissão marítima no Mucuripe

Para agradecer e pedir proteção nas idas e vindas do mar, pescadores de Fortaleza celebram o Dia de São Pedro neste sábado, 29. A festa foi iniciada em 18 de junho e culminou em uma missa na Capela de São Pedro dos Pescadores, no bairro Mucuripe, nesta manhã. Logo depois, a imagem do santo apóstolo foi levada em procissão marítima até o espigão do Náutico.

Damião Costa Silva, 54, trabalha com a pesca há 30 anos e participou de um dos momentos mais esperados da festa: após a missa, um grupo de pescadores coloca a imagem do santo nas costas e carrega até a embarcação que os espera no mar. Os homens vestiram roupas tradicionais, com a rede de pesca pendurada no ombro.