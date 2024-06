Governo do Ceará negocia retorno do Hospital da Polícia Militar, diz Elmano

Fachada do Hospital José Martiniano de Alencar Crédito: Divulgação/ Governo do Estado

O Governo do Ceará mantém diálogo com a Secretaria de Saúde estadual (Sesa) para que o Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar (HMJMA), em Fortaleza, volte a ser o Hospital da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Informação foi divulgada pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), em evento realizado na noite desta sexta-feira, 28, que empossou 423 policiais militares na corporação. Unidade onde funciona o HMJMA foi fundada em 1939, funcionando como Hospital Central da Polícia Militar do Ceará (HPM/CE). Em 2011, no entanto, a instituição passou a se chamar Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar. Desde então ela integra oficialmente a Secretaria de Saúde estadual. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Durante cerimônia realizada nesta sexta, que marcou o início do serviço operacional supervisionado de 423 agentes da PMCE, Elmano de Freitas discursou para os presentes e prometeu aos novos policiais militares que até o final da sua gestão devolveria a entidade de saúde para a instituição militar.