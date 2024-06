Praia do Futuro: mutirão se organiza para limpeza

A limpeza será feita por equipe da Seuma, Instituto Cuca e voluntários Crédito: Kiko Silva / Prefeitura de Fortaleza

Uma limpeza coletiva na Praia do Futuro acontecerá no sábado, 29, a partir das 8h30min, realizada com participação comunitária voluntária e contando também com iniciativas das equipes de educação ambiental do órgão e do Instituto Cuca. O objetivo é sensibilizar a comunidade sobre a importância da preservação das praias e a correta manipulação de resíduos sólidos, promovendo um ambiente mais limpo e saudável para todos. A concentração será na barraca Órbita Blue e possuirá duas estações. Em uma, terá a organização para a limpeza de praia, incluindo alongamento e aquecimento prévios, além de equipamentos como luvas, sacos de lixo, bonés e protetores UV.

A outra será um ponto de apoio com trocas de recicláveis por mudas, exposição de lixo do mar e uma gincana de resíduos. A limpeza será feita por equipe da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), Instituto Cuca e voluntários, que podem se inscrever por formulário on-line. "Através do programa, estamos mobilizando as comunidades não apenas para cuidar do ambiente, mas para promover um elo mais forte entre todos nós na preservação das nossas praias e na gestão responsável dos resíduos sólidos”, ressalta a titular da Seuma, Luciana Lobo, em nota.