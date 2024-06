PM interrompe assalto, resgata vítima de porta-malas e prende suspeitos

Um motorista de aplicativo sofreu uma tentativa de roubo com restrição de liberdade por três suspeitos, a vítima foi colocada no porta malas do automóvel. A ocorrência foi registrada na noite do último domingo, 24, no bairro Jóquei Clube, em Fortaleza. O trio criminoso foi capturado no bairro Pici enquanto tentava fugir da Polícia.

Segundo a Polícia, a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) para diligências de um roubo com restrição de liberdade. A composição policial iniciou as buscas pelo bairro Jóquei Clube, seguindo para o bairro Pici, quando o veículo do modelo Cobalt azul foi avistado por agentes.

Ainda de acordo com o registro da ocorrência, os criminosos não obedeceram a ordem de parada dos policiais e tentaram fugir. Os policiais, então, solicitaram apoio, capturando os suspeitos na rua Tabatinga. Foram ainda apreendidas duas pistolas, uma de calibre 9m e outra de calibre 380. O motorista foi libertado do porta-malas do veículo.