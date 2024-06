Câmeras de vigilância registraram duplo homicídio no Mondubim

Imagens mostram homens em motos efetuando disparos contra as vítimas, que estavam em frente a uma lanchonete. Um homem morreu no local e outro no hospital

Câmeras de vigilância registraram o duplo homicídio ocorrido por volta das 21 horas dessa sexta-feira, 21, na rua Antônio Divino, no bairro Mondubim , em Fortaleza . Um homem de 23 anos morreu no local e um outro, de 30 anos, foi socorrido a uma unidade de saúde, mas não resistiu.

Por causa da violência das imagens, O POVO opta por não reproduzi-las na íntegra. Também havia várias outras pessoas na rua, inclusive, em outros comércios, no momento do crime, o que gerou uma correria.

O duplo homicídio no Mondubim foi apenas um dos vários crimes registrados na noite dessa sexta-feira, 21, em Fortaleza. Também foram registrados assassinatos no Barroso (tentativa de chacina que deixou, ao menos, dois mortos e dois feridos), na Messejana, no Siqueira, no Bonsucesso e no Conjunto Palmeiras.