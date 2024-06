Menino de 8 anos, baleado no Barroso, está internado na UTI em estado grave

Ação criminosa ocasionou a morte de uma mulher adulta e de um menino de 10 anos. Ao todo, oito crianças e adolescentes, com idades entre 8 e 16 anos, foram atingidos por disparos de arma de fogo

Uma das crianças e adolescentes baleadas durante a tentativa de chacina que aconteceu na noite dessa sexta-feira, 21, na Areninha do Jardim Violeta, está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave. O caso aconteceu no Barroso, em Fortaleza. De acordo com Instituto Dr. José Frota (IJF), menino em estado grave tem 8 anos e foi atingido na cabeça.

Ação criminosa ocasionou a morte de uma mulher adulta e de um menino de 10 anos. Além dos óbitos, oito crianças e adolescentes, com idades entre 8 e 16 anos, foram atingidos por disparos de arma de fogo e acolhidos na emergência do IJF, de acordo com nota divulgada pela instituição neste sábado, 22.