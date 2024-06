Homem é morto na faixa de areia da Praia do Caça e Pesca

Um homem foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira, 21, em plena faixa de areia da Praia do Caça e Pesca, localizada no bairro Praia do Futuro II, em Fortaleza. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima ainda não foi identificada formalmente. Ele morreu no local do crime.

Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime. A 10ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.