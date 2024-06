Bebê baleada na cabeça em Fortaleza segue internada há 10 dias

Criança de nove meses de idade foi ferida e um homem morto em via pública no bairro Joaquim Távora

Sete dias após o caso da bebê baleada, uma chacina no bairro Barroso, em Fortaleza, deixou oito crianças e adolescentes feridos, sendo que uma delas morreu. O Colegiado do Conselho Tutelar pontuou que a notícia do crime atingiu não apenas as famílias das vítimas, mas toda a comunidade local. "A violência que ceifou a vida desta criança é um reflexo da urgente necessidade de políticas públicas voltadas para a segurança e proteção infantojuvenil em nossa cidade", divulgou o Conselho.

Conforme O POVO apurou, a criança necessitou de cuidados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado delicado. Suspeitos do crime foram presos e um deles foi morto em confronto com a Polícia.

A bebê de nove meses de idade baleada na cabeça em via pública em uma praça localizada no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza , segue há dez dias internada no Instituto Doutor José Frota (IJF). Na noite da sexta-feira, 14, a criança foi vítima de disparos de arma de fogo e socorrida por pessoas que passavam no local. Um outro homem atingido morreu no local.

O prefeito José Sarto esteve no IJF e informou, no fim de semana, que das oito crianças atendidas, quatro foram encaminhadas à emergência e duas passaram por cirurgia. No último domingo, o prefeito atualizou as informações sobre o estado de saúde e informou que três das oito crianças tiveram alta.

No dia do crime no Barroso, a mãe do pequeno Abraão, de nove meses de idade, que foi morto a tiros no ano de 2022 no bairro Pici, utilizou as redes sociais para externar o sentimento de mães que perderam filhos para a violência. "Sinto a dor e o desespero dessa mãe, pois passei pela mesma dor e não tem como não chorar, que Deus conforte o coração dessa mãezinha, que somente ele pode consolar. Palavra nenhuma vai amenizar a dor dela, que tristeza, meu Deus", lamentou.

O pequeno Abraão foi morto a tiros nos braços do pai. A comunidade do bairro Pici realizou, na época, homenagens póstumas. Era o primeiro filho do casal. A criança foi morta em meio a guerra entre facções criminosas.