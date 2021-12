Moradores relatam desespero durante disparos de tiros perto de escola no Grande Bom Jardim

As aulas da Escola Municipal Manoel Malveira Maia, no Grande Bom Jardim, Fortaleza, foram canceladas nesta quarta-feira, 15, após disparos efetuados próximo ao local. Três pessoas ficaram feridas, um adulto e duas crianças, que foram atingidas de raspão, respectivamente, na cabeça e no pé. A ação aconteceu por volta das 7 horas, enquanto as pessoas aguardavam, do lado de fora, a abertura dos portões da escola. Pais de alunos, crianças e vizinhos que presenciaram a ação relataram momentos de desespero.



De acordo com moradores de identidade preservada, o alvo do crime era o adulto baleado que deixava uma criança no colégio. Essa vítima foi atingida pelos tiros e foi socorrida ao hospital em estado grave. A criança atingida na cabeça, de 9 anos,foi encaminhada ao Instituto Doutor José Frota (IJF); a que ficou ferida no pé não precisou de socorro.

Vizinhos que têm filhos matriculados na instituição de ensino relataram ao O POVO que há uma entrada principal com faixa de pedestres e lombada, no entanto, a escola opta por abrir os portões pela rua Pato Branco, na lateral, que não possui sinalização e seria uma rota de fuga de criminosos.

Testemunhas informaram que há marcas de tiros na parede da escola, na parede de uma casa próxima e no portão de outra residência. A vizinhança não soube especificar quantos tiros foram ouvidos, mas relatou que "foram muitos".

A criança de 9 anos estava na calçada da escola aguardando o portão abrir quando foi atingida. Ela entrou em desespero e pedia socorro, conforme relato das fontes ouvidas pelo O POVO. Os moradores relataram ainda que os tiroteios são constantes na área e que não há policiamento fixo na entrada da escola.

Procurada, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) estão ralizando buscas visando identificar os autores dos disparos que deixaram três pessoas feridas. Uma composição do Grupo de Segurança Escolar (GSE) do Batalhão de Policiamento de Prevenção Especializada (BPEsp) da PMCE também foi deslocada até o local.

De acordo com a SSPDS, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio 32º Distrito Policial (DP), conduz as investigações acerca da ocorrência. Conforme informações preliminares, indivíduos realizaram disparos de arma de fogo em via pública. Diligências e oitivas estão em andamento neste momento", acrescenta.

O POVO também questionou a Secrtaria sobre os relatos de insegurança na área e aguarda resposta.

Prefeito se manifesta e afirma que solicitou apoio à comunidade escolar



O prefeito de Fortaleza, José Sarto, afirmou que conversou com a família da criança de 9 anos, que foi socorrida ao Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro. A vítima realizou exames e não corre risco de morrer. O gestor afirmou que determinou às equipes da Prefeitura de Fortaleza que prestem todo o amparo para a criança e os seus familiares, além da comunidade escolar, com acompanhamento psicológico e de assistência social.

"Lamento muito que isso tenha acontecido, mas não vamos admitir que esse crime fique sem punição. Por isso, cobrei das autoridades de segurança pública que rigorosa investigação para que os culpados sejam identificados e recebam a devida pena. Nossas escolas são e devem ser lugares de aprendizado, alegria e segurança. E continuarei trabalhando para isso", finaliza o gestor.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101 0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. As informações podem ser direcionadas ainda para o (85) 3101 6104, do 32º DP. O sigilo e o anonimato são garantidos.

Casos de crianças vítimas de bala perdida

Em 2017, O POVO mostrou casos de crianças que foram vítimas de bala perdida, em Fortaleza. A reportagem "Vítimas de bala perdida buscam recomeço" apresentou casos, a maioria, registrados em comunidades de Fortaleza e resultado de confronto entre facções criminosas. No dia 26 de agosto de 2017, uma bebê de 5 meses de idade foi ferida com um tiro no colo da mãe. A bebê vítima de bala perdida ficou internada no IJF. Em agosto do mesmo ano, dois policiais se desentenderam com moradores, e um dos agentes realizou um disparo de advertência, que resvalou e atingiu um menino de 2 anos. A criança teve alta, mas a bala ficou alojada na tíbia.

Hoje, com 12 anos, a criança baleada aos 6 anos de idade, em 2015, segue sem os movimentos das pernas. Na época, o menino brincava em um pula-pula, no Lagamar, em Fortaleza. Houve um tiroteio, e ele foi atingido na cabeça, a bala ficou alojada no cérebro. O cotidiano familiar dessas crianças, após a violência, é apresentado por meio de entrevistas.



