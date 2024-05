Criança de 2 anos é atingida na cabeça durante tiroteio em Fortaleza

Uma criança de 2 anos e um homem de 57 anos foram baleados durante um tiroteio no bairro Pirambu, em Fortaleza, nessa quinta-feira, 2. As vítimas foram socorridas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Pirambu, e, posteriormente, a criança foi encaminhada ao Instituto Doutor José Frota (IJF). As informações são de uma fonte da Polícia.

A mãe da criança estava trabalhando vendendo "pratinhos" no local quando começaram os tiros, conforme O POVO apurou. O tiroteio estaria relacionado à disputa entre duas facções criminosas.