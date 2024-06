Suspeito de participar de tiroteio morre em troca de tiros

A troca de tiros com a Polícia aconteceu no Motel Diamante, na tarde deste sábado. Dois homens foram presos, um morreu.

Um dos suspeitos de participar do tiroteio que matou um homem e acertou a cabeça de um bebê, no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza, na noite da última sexta-feira, 14, morreu em decorrência de uma troca de tiros com policiais Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

O episódio aconteceu na tarde deste sábado, 15, dentro do Motel Diamante, localizado no bairro Alto da Balança. O suspeito do tiroteio, que foi morto na troca de tiros, foi identificado como William Ferreira. Na ação, dois homens foram presos e um baleado.

De acordo com imagens enviadas por fontes foi possível ver o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) dentro do Motel Diamante realizando um procedimento de reanimação do homem que estava baleado e no chão. No entorno do estabelecimento, foi possível observar também a presenças de vários veículos.