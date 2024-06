Apreendido por atentado no Barroso é filho de vítima da Chacina do Forró do Gago

Apesar de morar em uma região onde age a facção Massa Carcerária, ele negou integrar a organização criminosa, apontada como a responsável pela tentativa de chacina. O adolescente também disse que não participou do atentado no Barroso. No horário do crime, ele disse que estava na casa da namorada.

No momento em que a Polícia chegou à residência onde o trio estava, o adolescente quebrou o celular. Ele disse que apenas fez isso porque se “assustou”. O jovem ainda afirmou que, tirando Victor Henrique, não conhece as demais pessoas apontadas como suspeitas do crime.



O jovem é filho de Antônio José Dias de Oliveira, uma das 14 pessoas que morreram na Chacina do Forró do Gago, ocorrida em 27 de janeiro de 2018. Antônio José tinha 55 anos e foi assassinado enquanto trabalhava em um carrinho de lanches em frente à casa de shows. Um filho dele, então com 12 anos, irmão do adolescente apreendido, ficou ferido na ação.



Conforme investigação policial, a Chacina do Forró do Gago foi praticada por integrantes da facção Guardiões do Estado (GDE). O crime teria sido motivado pelo fato de o estabelecimento ficar localizado em uma área de atuação do Comando Vermelho (CV). Atualmente, na comunidade do Barreirão, age a facção Massa, surgida após um racha dentro do CV.