Tentativa de chacina: nove crianças e adolescentes foram baleados no Barroso

Um menino de dez anos e uma mulher adulta morreram em tiroteio no bairro da Capital, próximo à Areninha do Jardim Violeta

Ao todo, nove crianças e adolescentes, entre 8 e 16 anos, foram baleados durante a tentativa de chacina que ocorreu na noite dessa sexta-feira, 21, na Areninha do Jardim Violeta, no Barroso, em Fortaleza. Desses, um menino de dez anos faleceu. Uma mulher adulta também morreu na ação.

Pacientes foram acolhidos na emergência; são três meninas, com 11, 13 e 16 anos de idade, e cinco meninos, com 8, 9, 10, 15 e 16 anos. De acordo com instituto, "todos seguem em atendimento, sendo acompanhados pelas equipes clínicas e cirúrgicas do hospital".



Dentre os lesionados, um menino de 8 anos foi atingido na cabeça e está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Outros dois foram submetidos a cirurgias de emergência.