Pai e filho mortos no Eusébio teriam sido assassinados por engano por PMs

A investigação da Delegacia de Assuntos Internos (DAI) apontou que o soldado Paulo Roberto Rodrigues de Mendonça foi o executor do crime, tendo sido auxiliado pelo soldado Halley Handroskowy Magalhães Martins, que estaria trafegando em uma moto que deu cobertura ao atirador. Ambos negam envolvimento com o crime.

O pai e o filho mortos no Centro de Eusébio (Região Metropolitana de Fortaleza) em 18 de agosto de 2023 podem ter sido assassinados por engano por policiais militares . É o que aponta denúncia do Ministério Público Estadual (MPCE) contra dois PMs acusados pelo crime. O POVO teve acesso a trechos da peça acusatória, que tramita em segredo de justiça.

A hipótese de equívoco decorre do fato de terem sido encontradas em celulares apreendidos com Paulo Roberto várias imagens de consultas em sistemas de informação da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Francisco Gabriel Braúna da Silva, de 13 anos , teria sido confundido com ele. O órgão ministerial ressaltou que os criminosos miraram, principalmente, no adolescente, já ele que foi atingido por mais disparos de arma de fogo que o seu pai, Francisco Adriano da Silva, de 42 anos.

Entre as consultas, diz o MPCE, estava a da ficha criminal do suposto suspeito do roubo ao estabelecimento comercial de Itaitinga. O endereço residencial dele era localizado a poucos metros do local onde ocorreu o duplo assassinato.



De acordo com as coordenadas geográficas sinalizadas nos metadados da imagem da consulta da ficha criminal do suspeito do roubo, a pesquisa foi realizada no próprio endereço do estabelecimento comercial que havia sido roubado.

Inclusive, o nome do denunciante do roubo estava em um pedaço de papel encontrado pela DAI no interior do veículo de Paulo Roberto. A DAI identificou que um celular abandonado por Paulo Roberto no dia de sua prisão também era utilizado por Halley Handroskowy.



“Em que pese a motivação do crime ainda não ter sido esclarecida, os indícios apontam para um crime encomendado e executado, mediante promessa de vantagem econômica, o que se harmoniza com o fato de que, logo após o crime, HALLEY HANDROSKOWY e PAULO ROBERTO chegam à casa deste e, após 50min, saem no carro de HALLEY HANDROSKOWY”, afirmou o MPCE na denúncia.



Relatório elaborado pela DAI aponta que, em seguida, os dois suspeitos saíram da casa de Paulo Roberto e foram até a sede da empresa que foi roubada. O veículo ainda foi a um local desconhecido, retornando em seguida para o estabelecimento comercial.