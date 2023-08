Morte de pai e filho no Eusébio: "gente boa, trabalhador, pai de família excelente"

A vizinhança das vítimas do duplo homicídio que vitimou pai e filho no Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na sexta-feira, 18, viu com surpresa e muita tristeza as mortes de Francisco Adriano da Silva, de 42 anos, e Francisco Gabriel Braúna da Silva, de 13 anos de idade.



Conforme um vizinho de nome preservado, Francisco Adriano era um morador "gente boa, trabalhador e pai de família excelente. Tinha uma relação boa com os vizinhos. Falava com ele todo dia quando ia saindo do trabalho", ressalta.

O sepultamento e o velório ocorreram no cemitério Jardim Metropolitano, o mesmo em que Adriano trabalhava. Amigos e familiares reuniram-se para prestar as últimas homenagens e pedir Justiça em relação ao caso. Eles fizeram um panfleto, distribuído no enterro, que pedia justiça para Adriano e Gabriel.